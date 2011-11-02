胡锦涛呼吁G20团结应对经济挑战

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透巴黎11月1日电---中国国家主席胡锦涛称，二十国集团（G20）领导人本周聚首法国戛纳时，应传递出团结应对全球经济挑战的明确信号，以缓解对欧债危机及其影响的担忧。
胡锦涛在接受法国《费加罗报》（Le Figaro）采访时称，G20成员国应继续携手合作，加强宏观调控，发出团结合作的信号，应对全球经济重大挑战，巩固经济复苏形势，恢复市场信心。
胡锦涛将于周三晚同法国总统萨科齐共进晚餐，萨科齐是本次戛纳峰会东道主。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
路透2月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:11时，1港元=0.88409人民币)