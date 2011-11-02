胡锦涛呼吁G20团结应对经济挑战

中国去年四季度境外投资者对境内金融机构直接投资续净流出--外管局

路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。