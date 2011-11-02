中国四大行10月新增贷款约1,400亿--报载

路透上海11月2日电---中国证券报周二援引银行业人士透露,截至10月27日,中国四大国有银行10月新增贷款规模约为1,400多亿元人民币.货币政策微调背景下,预计全年新增贷款将在7.5万亿元左右.这意味着,四季度信贷政策有望保持相对宽松.

该报导援引消息人士称,由于货币政策适度微调,四季度信贷或将平稳增长.全年新增贷款目标落在7.5万亿元左右将是大概率事件."四季度信贷将保持相对宽松.尤其是最後两个月新增贷款将在月均6,500亿元以上的水平."

由于央行信贷额度管理和银监会存贷比考核,前三季度,全行业信贷规模略滞後于全年目标.数据显示,三季度新增贷款仅为5.69万亿元,按照年初制定的3:3:2:2的季度信贷节奏安排,全年新增贷款规模仅在7.1万亿元左右.

四大行数据显示,10月前20天新增贷款规模仅在800亿元左右,剔除国庆长假因素,10个工作日日均贷款约80亿元.此後,信贷增长开始发力.截至10月27日,10月四大行新增贷款约1,400亿元.21日-27日五个工作日,四大行日均新增贷款超过100亿元,贷款投放突然加速,信贷闸门突现松动迹象.

业内人士表示,如果按照月末日均贷款超过100亿元计算,四大行全月贷款将超过1,600亿元,按以往四大行贷款占全月贷款30%推算,全月新增贷款可能在5,000亿元左右.此前的数据显示,银行业三季度每月信贷规模基本在5,000亿元左右,而9月新增贷款更是创近两年以来新低.

中国9月新增人民币贷款4,700亿元人民币.

中国四大国有银行包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)和农业银行(601288.SS)(1288.HK).(完)

--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯

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