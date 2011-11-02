粮食危机威胁朝鲜数百万人身体健康--联合国

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
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路透日内瓦11月1日电（记者 Stephanie Nebehay）---联合国儿童基金会（UNICEF）周二称，朝鲜有数百万计的儿童和育龄女性营养不良，这可能加大他们患病或死亡的风险。
UNICEF呼吁，朝鲜因资金短缺而遭受“营养危机”，国际社会捐赠者应帮助抵御危机。该机构今年对朝鲜紧急救助项目资金需求为2,040万美元，不过迄今仅募集到460万美元。
UNICEF驻朝鲜代表Bijaya Rajbhandari在一份声明中称：“如果筹不到足够资金，我们就没法延续对那些严重营养不良儿童的救助项目，他们将在今後的生长和发育中遭受不可逆转的後果。”
UNICEF发言人Chris Tidey未透露迄今哪些国家响应了该机构募资请求。
Tidey告诉路透，据2010年12月调查，朝鲜五岁以下儿童中，五分之一已经遭遇中等程度营养不良，这可能导致身体发育不良，并阻碍他们的认知发展。
他说，这意味着，约有8.84万儿童遭受中等程度营养不良，并有可能发展为严重营养不良。
严重营养不良的儿童，特别是五岁以下的，很容易患腹泻症和急性呼吸道感染，这些都有可能致命。
Tidey说，朝鲜五岁以下儿童中，有三分之一的中等程度发育不良，据估计，每年有1.14万朝鲜儿童在五岁之前死亡。
据UNICEF数据，15-49岁的朝鲜女性，约28%的人有营养不良症。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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