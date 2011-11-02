香港《文汇报》：加薪取决经济状况而非通胀

（11月2日）

人力资源管理学会调查发现,香港雇员今年平均加薪4.2%,预计明年加薪幅度为5%,较通胀为低.事实上,近年来香港加薪幅度已与通胀脱钩,企业主要考虑的是经营状况.明年加薪幅度取决于届时经济状况.由于外围经济大环境动荡在所难免,香港企业未必能够以今年经济环境预测明年加薪幅度.尽管如此,有条件的企业还是要充分考虑员工遭受通胀之苦现实,决定是否加薪或加薪幅度时多体谅员工苦衷,这也能刺激员工积极性,提升企业效率.

近年来香港通胀高企,美元贬值是重要原因.因港币跟美元挂钩,一方面港币在跟随美元贬值,另一方面,香港又不得不面对人民币升值带来的压力.因为香港大多数食品自中国大陆输入,人民币升值自然引起香港物价上涨,这种通胀已与香港经济增长还是衰退无关,也改变了过往香港加薪幅度与通胀挂钩的情况.

现在尤须注意的是,高通胀尤其是食品价格上涨,基层员工因食品等生活必需品的开支,已经占据了收入的绝大部分,使得他们的生活雪上加霜.由于最低工资实施,香港基层员工今年已普遍加薪,许多中小企业已感受到工资成本上升的压力,因此明年许多基层员工可能要面对无薪可加的窘境.对此,有条件的中小企业应多体谅员工,在加薪方面作出承担.而港府一方面要将保持经济增长作为首要任务,另一方面将帮助基层作为明年的施政重点之一.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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