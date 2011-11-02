中俄海外企业最爱行贿--透明国际

路透柏林11月2日电（记者 Stephen Brown）---根据透明国际（Transparency International）周三发布的最新“行贿指数”，在海外从事业务的中国和俄罗斯企业最有可能行贿，腐败最为严重的是公共工程承包和建筑行业。

该指数排名中，中国排在27位，俄罗斯排在28位垫底。荷兰、瑞士、比利时、德国和日本则为最清廉的前五名；英国和美国则位居第八和第九名。

这家位于柏林的反腐组织称，调查的28个国家（包括所有G20成员国）中，没有一个称得上“完全清廉”，并且自2008年发布上次行贿指数以来，很少有国家有大的改进。

根据称：“印度得分增加最多，提高了0.7分，但依然排在最後几名。加拿大和英国分数降幅最大，都各自下滑0.3分。”

根据公司对外直接投资和出口额、以及在地区的重要性，透明国际对来自30个国家的3,016名企业高管进行了调查，调查问题是，这些企业在调查涉及国家行贿的频率如何。

该机构声明称，中国和俄罗斯在全球的影响力不断上升，特别是俄罗斯在石油和天然气方面，以及中国在非洲基础设施和矿产投资上的角色，“中俄两国排名垫底，这格外令人担忧。”

该指数涉及19个行业，公共工程承包和建筑行业最容易出现行贿受贿，农业和轻工业行贿受贿现象最少。但在满分10分中，没有一个行业得分超过7.1。

透明国际称，矿业、油气、房地产和法律及商业服务行业也非常容易出现行贿受贿，这些行业“均具有投资额大、政府干预及监管多的性质，为贪腐提供机会和诱惑。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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