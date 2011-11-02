50亿元温州民间资本服务基金启动

路透上海11月2日电---中国证券报周三报导称,总规模为50亿元人民币的温州市民间资本服务基金近日启动,该基金将作为温州企业应急转贷专项资金的有益补充,以缓解当前企业和个人转贷资金困难.

报导指出,浙江中安担保集团作为该基金的主发起人,将筹集50亿元投入基金运作试点,前期先出10亿元引导资金,然後再逐步增资.

温州市经信委主任余中平称,此次试水组建民间资本服务基金,有利于激活民间资本,缓解中小企业资金周转困难,这是推进温州市金融改革创新、促进民间资本阳光化的积极探索.

报导称,该基金的使用对象为工商登记注册地在温州地区的企业、户籍地在温州地区的公民个人.使用转贷资金的时间原则上不超过10天,利息控制银行基准利率四倍以内,企业或个人可向中安担保集团提出转贷资金申请,三个工作日内便可获得周转资金.

今年来在宏观调控、流动性收紧的大背景下,温州民间借贷空前活跃,民间借贷利息疯涨.由此导致许多中小企业因资金链断裂而发生老板潜逃、跳楼自杀、企业倒闭、员工欠薪等一系列事件.此前有国内媒体报导称,温州金融改革综合试验区总体方案已上报,方案的核心即是要整合规范民间资本,着力将温州打造成全国"民间资本集散中心".(完)

--发稿 林琦; 审校 丁淑琴

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