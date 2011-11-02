希腊内阁支持总理公投建议--政府发言人

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透雅典11月2日电---一位希腊政府发言人称,希腊内阁周三早上决定支持总理(George Papandreou)就欧盟救助计划举行公民投票的建议.
"希腊内阁表示支持,"政府发言人Elias Mossialos指出."公投将尽早进行,就在救援协议的要点确定之後."
在举行七个小时的内阁会议後,一些部长表示,他们已经对公投决定表示过批评,但在希腊议会关键性的信任投票前,决定站在政府一边.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰/杜明霞
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路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透悉尼2月9日 - 澳洲央行总裁洛威周四表示，由于过去几个月主要大宗商品价格同样走高，因此很难说澳元“过高”；似乎暗示对澳元汇率态度相对放松。
路透柏林2月9日 - 德国自由民主党(FDP)党魁林德纳(Christian Lindner)周四向一德国电台表示，希腊应该退出欧元区，然后获得债务纾困。