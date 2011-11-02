希腊内阁支持总理公投建议--政府发言人

路透雅典11月2日电---一位希腊政府发言人称,希腊内阁周三早上决定支持总理(George Papandreou)就欧盟救助计划举行公民投票的建议.

"希腊内阁表示支持,"政府发言人Elias Mossialos指出."公投将尽早进行,就在救援协议的要点确定之後."

在举行七个小时的内阁会议後,一些部长表示,他们已经对公投决定表示过批评,但在希腊议会关键性的信任投票前,决定站在政府一边.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰/杜明霞

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。