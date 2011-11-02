日本公私合资基金将收购Panasonic工厂

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透11月2日电---据日本经济新闻报导,日本公私合资基金Innovation Network Corp of Japan将以大约200亿日圆(2.555亿美元)收购Panasonic(6752.T)的一座工厂,还将收购东芝(6502.T)、日立制作所(6501.T)及索尼(6758.T)的中小型液晶显示器(LCD)业务.
该基金早前宣布,将合并上述三家公司LCD业务,并整合进一家新公司.报导称,新公司料将在明年4月前建成,该基金将持股70%.
报导并称,尽管Panasonic这座位于日本千叶县的工厂打算生产更大型号的LCD电视面板,但该基金将其买下将有助于提高新公司产量,并节省资本投资成本.
报导称,新公司将投资约1,000亿日圆(12.8亿美元),将这家Panasonic电视机LCD面板厂改造成生产手机和平板电脑专用的中小尺寸LCD面板厂.
该报称,这家工厂将从2012年秋季开始生产智能手机和平板电脑LCD面板.
日经新闻并称,Panasonic已经决定收缩LCD业务,以提高电视机业务的赢利能力.其在兵库县还拥有另外一家新的电视机LCD生产厂.(完)
--编译 程琳;审校 张明钧
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透悉尼2月9日 - 澳洲央行总裁洛威周四表示，由于过去几个月主要大宗商品价格同样走高，因此很难说澳元“过高”；似乎暗示对澳元汇率态度相对放松。
路透柏林2月9日 - 德国自由民主党(FDP)党魁林德纳(Christian Lindner)周四向一德国电台表示，希腊应该退出欧元区，然后获得债务纾困。