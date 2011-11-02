中国物价压力仍较高--财政部副部长

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京11月2日电---中国财政部副部长李勇周三称,中国经济继续向正确方向运行,但面临来自贸易保护主义和汇率波动的挑战.明年经济工作重点是保持经济快速平稳发展、结构转型以及通胀管理.
他在出席一论坛时并称,中国物价压力仍较高;因人民币升值及贸易保护主义,出口企业面临困难;中国政府在试图抑制房地产业时面临风险;政府需要深化财税改革,银行体系处于比较健康状态.
李勇并表示,2012年全球将保持较大通胀压力.中国将与其他国家、世行及国际货币基金组织(IMF)一道帮助欧洲应对债务危机.
中国三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,9月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅回落至6.1%,增幅为四个月来最小.(完)
--发稿 沈燕/邵晓忆; 审校 张喜良
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
路透2月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:11时，1港元=0.88409人民币)