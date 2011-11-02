美联储料暂时按兵不动

6月30日在华盛顿拍到的美联储大楼。 REUTERS/Jim Bourg

* 美联储料将按兵不动,同时思索进一步放宽政策

* 考虑采取新沟通举措及资产购买计划

* 伯南克新闻发布会可能会给出有关政策路线的线索

路透华盛顿11月2日电---美国联邦储备委员会(FED,美联储)周三看来将暂停提出货币刺激举措,即使金融市场动荡增加了稍後采取行动的机率.

美联储围绕政策进程展开争论,包括可能转向设定一套明确的通胀目标和失业率,来作为启动修改政策机制的标准,而与此同时,全球经济面临难题,美国经济也远达不到完全健康的状态.

希腊周一声称将就最新的欧元区债务协议举行公投,削弱了人们对欧洲最终将控制债务危机的憧憬,导致全球股市暴跌.

就美国经济而言,复苏依然疲弱,而且如果欧元区未能解决危机,美国经济的复苏进程便可能被打断.美国供应管理协会(ISM)最新制造业报告显示,10月制造业成长步伐放缓,尽管新订单增加.

第三季美国经济环比年率成长2.5%,明显较第二季的成长1.3%好转,但仍不足以压低9.1%的失业率.

若美国经济持续温和复苏,将让美联储有暂时观望的空间.美联储正考虑针对其政策目标给出新的详尽指导原则,或开启新一轮资产购买计划.

"有传闻称,美联储将宣布重启购买抵押贷款支持证券,但我们觉得还没到这一步,"Brown Brothers Harriman全球货币策略主管Marc Chandler表示.

"美联储拒绝放弃扩大资产负债表这个选择.我们预期,除非美国经济萎缩风险重燃或通缩风险明显升高,否则美联储不会祭出这个措施,"Chandler说.

采用新的沟通机制也是美联储正在考虑的一个选择.美联储可能在会後的记者会上,通过微调政策声明或伯南克的评论暗示内部讨论的立场;这将是伯南克的第三次的政策会议记者会.

会议结束後,美联储将在1630GMT发布声明,并在1800GMT发布新的经济预测,伯南克的记者会将在15分钟後举行.

由于经济仍然疲弱,美联储9月决定卖出4,000亿美元的短期公债,并把资金投入长期公债,以推低长期利率.

美联储并再次进入抵押贷款市场,作法为将持有的不动产债券收益投入抵押支持证券(MBS).

在这些措施推出之前,美联储已经实施了一系列提振经济的积极措施.美联储2008年12月将实质指标利率降至接近于零,并将资产负债表规模扩大至创纪录的2.8万亿美元.

最近,美联储委员塔鲁洛和纽约联邦储备银行总裁杜德利双双暗示可能扩大美联储在抵押贷款市场的参与规模.美联储已经购买了约1.25万亿美元MBS.

购买MBS之举引起的争议更甚于购买公债.部分美联储官员担心若以特定经济部门为政策目标,恐将侵犯财政政策领域,而多位决策者此前曾宣示,将让投资组合恢复为全数持有公债.(完)