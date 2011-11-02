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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 2日 星期三 11:29 BJT

阿森纳错失提前出线机会

周二欧冠联赛F组一场比赛中，阿森纳坐镇主场迎战马赛，结果错失提前出线机会，双方0-0握手言和。尽管当晚未能赢球，但阿森纳四场比赛後共积8分，排名小组第一，出线问题不大，马赛积7分，排第二，同组另外一场比赛中多特蒙德1-0胜奥林亚科斯，目前积四分排第三。图为范佩西赛后离场。路透

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