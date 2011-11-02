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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 2日 星期三 11:28 BJT

切尔西1-1平根克

欧冠联赛E组排名第一的切尔西周二痛失全取三分的机会。蓝军客场挑战比利时球队根克时，未能保住拉米雷斯（左）进球形成的领先优势，下半时被对手追平，最终1-1握手言和。两周前在斯坦福桥球场一役中，根克曾0-5惨败于切尔西手下。路透

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