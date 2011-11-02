版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 11月 2日 星期三 11:27 BJT

瓦伦西亚3-1胜勒沃库森

周二在欧冠联赛E组一役中，瓦伦西亚3-1胜勒沃库森。瓦伦西亚的冈萨尔维斯（左）演绎欧冠第二快的闪电破门，开赛仅12秒他就利用勒沃库森队防守漏洞撕破对方球门，但第31分钟基斯林进球扳平比分，不过第65分钟索尔达多的进球让瓦伦西亚重夺领先优势，75分钟拉米斯锦上添花锁定3-1比分。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐