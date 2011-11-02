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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 2日 星期三 11:26 BJT

AC米兰客场1-1平弱旅

周二欧冠联赛H组一轮比赛中，AC米兰做客白俄罗斯挑战鲍里索夫，最终1-1战平，不过还是提前晋级欧冠16强，米兰上半时占据优势，但下半场颇为挣扎，最终客场收获一分。米兰进入2月份的欧冠淘汰赛，还要得益于巴萨在稍後同组的另一场比赛中4-0击败普尔岑。图为米兰伊布庆祝进球。路透

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