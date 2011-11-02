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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 2日 星期三 11:24 BJT

梅西帽子戏法 巴萨进欧冠16强

周二在欧冠联赛H组一场比赛中，世界足球先生梅西上演帽子戏法，其中第24分钟首开纪录的一球也成为了梅西在巴萨的第200粒进球，法布雷加斯另外锦上添花，帮助巴塞罗那客场4-0大胜10人迎战的普尔岑队，巴萨与同组竞争对手AC米兰提前晋级欧冠16强。路透

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