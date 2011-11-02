政府将研究淘宝商城是否涉嫌垄断--报导

路透北京11月1日电---《中国日报》周二报导称，淘宝商城出新规，将服务费提高最高达10倍，中国监管机构正调查其是否涉嫌垄断。

报导引述商务部电子商务司副巡视员聂林海的说法称，商务部“认为淘宝的行为有垄断嫌疑，并正会同工信部、发改委共同协商讨论关于淘宝是否涉及垄断的事情。”

淘宝商城母公司阿里巴巴集团发言人拒绝置评。

淘宝商城是中国最大B2C电子商务平台，其上月宣布，将根据商铺类型与规模，把当前每年6,000元的会员服务费，上调至每年3-6万元。

该公司称，服务费上调对于提高该平台的商户总体质量是必要的。这些服务费将作为保证金，若商户达到某些服务与销量标准，将部分予以返还。

据中国媒体此前报导，淘宝商城该行为，引发数千小商铺店主和他们的支持者在网上抗议。

阿里巴巴集团在抗议的数天后宣布，将投资18亿元支持淘宝商城上中小企业的发展，其中10亿元用于抵消上调後保证金的一半，5亿元用于一些企业贷款。

中国政府呼吁建立新规，监管国内蓬勃发展的电子商务部门。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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