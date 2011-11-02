2日午间分析：沪指早盘弱势震荡整理

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受到昨夜欧美股市重挫的影响，今日A股市场也受到波及。早盘沪深两市股指双双呈现低位震荡整理态势，其中沪综指再度回到2450点压力位下方，多数个股纷纷调整，午盘沪综指报收于2445.40点，下跌1.00%。
经过上周的连续上涨後，本周初大盘呈现正常的技术性调整态势，但是欧债危机再度传来噩耗的背景下，A股市场能否延续反弹成为当前市场分歧所在，目前看，尽管外部环境有所恶劣，但是大盘反弹趋势并未改变，尤其是在国内调控政策有所松动的背景下，市场做多意愿犹在。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。