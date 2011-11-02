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冯涛股市实时分析 | 2011年 11月 2日 星期三 11:39 BJT

2日午间分析：沪指早盘弱势震荡整理

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到昨夜欧美股市重挫的影响，今日A股市场也受到波及。早盘沪深两市股指双双呈现低位震荡整理态势，其中沪综指再度回到2450点压力位下方，多数个股纷纷调整，午盘沪综指报收于2445.40点，下跌1.00%。

经过上周的连续上涨後，本周初大盘呈现正常的技术性调整态势，但是欧债危机再度传来噩耗的背景下，A股市场能否延续反弹成为当前市场分歧所在，目前看，尽管外部环境有所恶劣，但是大盘反弹趋势并未改变，尤其是在国内调控政策有所松动的背景下，市场做多意愿犹在。（完）

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