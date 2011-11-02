2日午间分析：沪指早盘弱势震荡整理

经过上周的连续上涨後，本周初大盘呈现正常的技术性调整态势，但是欧债危机再度传来噩耗的背景下，A股市场能否延续反弹成为当前市场分歧所在，目前看，尽管外部环境有所恶劣，但是大盘反弹趋势并未改变，尤其是在国内调控政策有所松动的背景下，市场做多意愿犹在。（完）