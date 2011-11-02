韩国起亚拟在中国建立第三家汽车厂

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透首尔11月2日电---韩国起亚汽车(000270.KS)周三表示,计划在中国建立第三家汽车制造工厂,以应对中国这一全球最大汽车市场的需求增长,目标是2014年下半年建成该工厂.
起亚汽车在监管文件中披露,新工厂的年汽车产能为30万辆,将该公司在中国的总产能提高至73万辆.该工厂将于2012年底破土动工.
起亚汽车是现代汽车(005380.KS)子公司,其在中国与东风汽车集团股份有限公司(0489.HK)和江苏悦达投资(600805.SS)合作生产汽车.(完)
--编译 杜明霞;审校 白云
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透悉尼2月9日 - 澳洲央行总裁洛威周四表示，由于过去几个月主要大宗商品价格同样走高，因此很难说澳元“过高”；似乎暗示对澳元汇率态度相对放松。
路透柏林2月9日 - 德国自由民主党(FDP)党魁林德纳(Christian Lindner)周四向一德国电台表示，希腊应该退出欧元区，然后获得债务纾困。