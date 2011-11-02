河南豫光将在玻利维亚建锌冶炼厂

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透拉巴斯11月1日电---玻利维亚政府周二表示,已与河南豫光国际经济技术合作有限公司签署合同,将在该国设立两座锌冶炼厂,成本大约5亿美元.
玻利维亚国有矿业公司Comibol负责人Hector Cordova告诉路透,河南豫光将为此项目提供融资,冶炼厂料于2015年投产.
"该项目将分为两阶段,第一阶段将持续一年左右,公司就项目技术、选址和工程设计进行研究.然後进入建造阶段,大约需要两年时间,因此我们预计(冶炼厂)将于2015年开始运转,"他说.
每座炼厂最终产能为每年处理10万吨锌精矿,但Cordova称,"我们将逐步达到这一目标."(完)
--编译 王兴亚;审校 王冠中
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
路透2月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:11时，1港元=0.88409人民币)