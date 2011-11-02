惠普计划开发超低能耗服务器

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透旧金山11月1日电---惠普(HPQ.N)公布计划,将与芯片(晶片)设计厂商ARMARM.L和超微半导体(AMD)AMD.N等公司合作开发超低能耗服务器,此举可能对英特尔的市场主导地位形成威胁.
惠普表示,这项名为Project Moonshot的计划旨在为支持网络及数十亿台移动设备所需的庞大运算基础设备找到替代选择.
惠普将与德州创业企业Calxeda合作开发服务器产品,目标客户是运行大规模远程处理业务的公司如Twitter和Facebook.Calxeda的微处理器运用的是ARM的技术.
惠普服务器部门的超大型主机事业副总裁Paul Santeler表示,新型服务器将明显降低能耗和空间需求.
他称,惠普首款基于Calxeda的服务器平台将于明年上半年推出,但并未披露预估何时销售这个版本的产品.(完)
--编译 王兴亚;审校 张明钧
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。