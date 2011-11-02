冠捷科技落实收购飞利浦电视业务

8月3日在柏林的消费电子展中拍到的飞利浦平板电视展厅。 REUTERS/Thomas Peter

* 冠捷落实与飞利浦组合营,购後者彩电业务

* 冠捷和飞利浦分占合营70%和30%股权

* 停牌待公布重大收购

路透香港11月2日电---全球最大电脑显示器生产商--冠捷科技(0903.HK)落实收购荷兰飞利浦(Philips)(PHG.AS)旗下电视业务的交易,双方将通过组成合营公司,持有该业务.

冠捷科技周三暂停股份买卖.公司称将发表有关非常重大收购事项的公告.该股周二收报2.23港元,市值52.31亿港元.

飞利浦周二确认,已签署协议将其电视业务出让予与冠捷科技的合营,飞利浦与冠捷将分别持有该合营的三成和七成股权.合营公司将于第二年起,每年最少支付飞利浦5,000万欧元的专利费.

欧盟监管机构去年11月已批准冠捷科技收购飞利浦品牌彩电在华销售和分销业务的交易.但经过差不多一年交易才告落实,扫除了市场对这宗交易或难产的疑虑.

飞利浦电视曾一度雄踞市场,但随着来自成本较低的亚洲彩电生产商的竞争加剧,自2007年起电视机业务为飞利浦带来近10亿欧元的亏损.

冠捷科技业务包括电脑显示器及电视机制造.受全球经济负面情况打击,其截至6月底止半年净利为7,009万美元,按年跌近13%.该公司在中期业绩报告中引述,DisplaySearch将液晶(LCD)电视今年全年付运量预测由2.17亿台调低至2.1亿台.(完)