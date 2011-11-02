冠捷科技落实收购飞利浦电视业务

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
* 冠捷落实与飞利浦组合营,购後者彩电业务
* 冠捷和飞利浦分占合营70%和30%股权
* 停牌待公布重大收购
路透香港11月2日电---全球最大电脑显示器生产商--冠捷科技(0903.HK)落实收购荷兰飞利浦(Philips)(PHG.AS)旗下电视业务的交易,双方将通过组成合营公司,持有该业务.
冠捷科技周三暂停股份买卖.公司称将发表有关非常重大收购事项的公告.该股周二收报2.23港元,市值52.31亿港元.
飞利浦周二确认,已签署协议将其电视业务出让予与冠捷科技的合营,飞利浦与冠捷将分别持有该合营的三成和七成股权.合营公司将于第二年起,每年最少支付飞利浦5,000万欧元的专利费.
欧盟监管机构去年11月已批准冠捷科技收购飞利浦品牌彩电在华销售和分销业务的交易.但经过差不多一年交易才告落实,扫除了市场对这宗交易或难产的疑虑.
飞利浦电视曾一度雄踞市场,但随着来自成本较低的亚洲彩电生产商的竞争加剧,自2007年起电视机业务为飞利浦带来近10亿欧元的亏损.
冠捷科技业务包括电脑显示器及电视机制造.受全球经济负面情况打击,其截至6月底止半年净利为7,009万美元,按年跌近13%.该公司在中期业绩报告中引述,DisplaySearch将液晶(LCD)电视今年全年付运量预测由2.17亿台调低至2.1亿台.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
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