广州取消年度最大规模土地拍卖会

路透香港11月2日电---中国广州市政当局周二突然宣布取消年度最大规模的土地拍卖会，两天前中国政府表示会“坚定不移”地调控房地产市场。

根据广州市国土房管局在网站发布的公告，决定取消原计划出让的12宗南站地块。

公告未透露取消的原因，《南方都市报》报导称是因开发商兴趣寥然，指出拍卖会在召开前3个小时被宣布取消。

广州市国土房管局发言人告诉该报，南站地块并不是报名情况不理想，但报导显示可能是中国继续调控房地产市场吓跑了开发商。

南站卖地是广州市今年内最重要的土地出让计划，广州市政府希望在这片规划范围达36平方公里的重点功能区打造高端商务集聚区。

报导称，周二最终仅有3宗南站地块底价成交。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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