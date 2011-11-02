微软称黑客利用Windows漏洞传播Duqu病毒

路透11月1日电---微软(MSFT.O)周二发布公告称，Windows系统中一项此前未知的漏洞，被黑客利用来传播Duqu病毒。一些安全专家称，这将对网络安全构成重大威胁。

公告称：“我们正努力处理这一事件，将会为用户发布安全更新。”

关于Duqu病毒的消息于10月出现，当时安全软件生产商赛门铁克(SYMC.O)称，发现一种神秘电脑病毒，与Stuxnet包含相似代码。Stuxnet是一个恶意软件，据信该软件曾给伊朗核项目造成严重破坏。

世界各地政府及独立调查人正热火朝天解密Duqu病毒，早期分析认为，该病毒由手段高超黑客开发，作为铺垫工作，来攻击发电站、炼油厂和管道等重要基础设施。

直到微软周二公布Duqu病毒感染与其操作系统有关，该病毒如何到达被感染机器才首次浮出水面。

赛门铁克研究人员称，他们认为，该病毒是由黑客通过电子邮件发送到目标机器上，在电子邮件中附带有受病毒感染的Word文档。

赛门铁克研究员Kevin Haley告诉路透，若邮件接收人打开该Word文档使电脑中毒，黑客就能控制其电脑，并侵入整个组织的网络，病毒会自动传播，搜寻数据。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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