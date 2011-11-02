希腊丢出公投“手榴弹” 恐令全球经济遭遇寒冬

2011年9月3日，一名抗议者手拿国旗站在希腊雅典宪法广场议会大楼前。 REUTERS/John Kolesidis

路透伦敦11月2日电---希腊震惊海外的公投声明意味着全球投资又要冷却至少10个礼拜,这段冰封期或许足以在今冬将全球经济推回衰退境地.

希腊总理帕潘德里欧在万圣节当夜宣布全民公投,决定是否接受上周敲定的欧盟救援协议,对全球很多投资者而言,再怎麽估计这个声明的影响也不为过.

即使基金经理尚未开始讨论帕潘德里欧赢得投票的可能性,全球市场年底反弹或只是企稳的希望都已被浇灭.

法国巴黎银行全球市场经济部主管Paul Mortimer-Lee称:"我们怎麽都说不出这个决定有什麽好的方面,因为今年年底的市场和经济增长都受到了影响."

近几个月全球经济面临的关键问题是,低迷的企业和家庭信心数据是否过分悲观,是否过分关注动荡的市场,而非更加强健的实质经济数据,尤其是美国经济数据.

上月末金融市场短暂企稳暗示,若有一份持久的欧元政策方案,信心就会反映出更加良性的现实,且从而回暖.

但公投决定令银行和政府融资忧虑重燃,并让欧洲再次陷入至少两三个月的政策不确定性迷雾中,实质经济活动或将再次恶化,与调查显示的低迷人气相呼应.

希腊宣布公投的时机真是糟糕透顶.10月全球制造业调查徘徊在再次大幅萎缩的边缘,再有一次收缩就意味着衰退彻底爆发.国际劳工组织(ILO)周一警告称,全球失业率触及纪录高位,新的全球性失业将导致社会动荡.

参阅9月低谷以来的欧洲市场表现,请点击(tinyurl.com/5rt2arr)

参阅美国股市与欧元关联度,请点击(tinyurl.com/5r8rswx)

参阅美国股市与意大利公债收益率(殖利率)关联度,请点击(tinyurl.com/6eed9kj)

谈到希腊公投声明,投资者和其他欧盟国家政府广泛用到的一个词就是"手榴弹".市场随後做出反应.

涉及欧元的金融市场指标在上周欧盟峰会达成希腊债务减计50%、银行资本重整和增强抒困基金功能的协议後一度大涨,但目前都全面回落.

欧元区银行股指数周二跌幅一度高达7%,跌回10天前的水平,将上周欧盟峰会的成果一扫而空.欧元跌回近一个月前的水平,10年期意大利公债较德债利差飙升至欧元问世来新高.

但这次不仅是欧元遭受冲击.影响已经波及全球.尽管美国近几周经济数据令人印象深刻,但美国股市仍然跌逾5%,回落至10日低点.

这些立竿见影的市场反应表明,市场认为等待公投的这段时间让上周峰会达成的稳定计划被全面推迟.公投最早料将于明年1月中旬举行.

"随着公投日期的临近,公投结果及整个欧元区未来的不确定性都会上升,资产市场波动性也会上升."RCM全球首席投资官Andreas Utermann说道.

**问题益发不可收拾**

对于许多投资者而言,更大的问题在于,这种不成功便成仁的全民公投所产生的後果,并非让市场恢复到峰会前水准那麽简单,而是让问题变得益发不可收拾.

如果针对希腊的纾困协议在全民公投中遭遇挫败,希腊几乎肯定会陷入债务无序违约,政府将无力坚持获得纾困资金所要求的财政紧缩政策.

希腊被迫违约并随之陷入破产境地,可能令国内外要求退出欧元区的呼声更加响亮.而退出欧元区对希腊的好坏暂且不说,都将引来阵阵恐慌,市场将纷纷臆测其他面临极端财政压力的国家退出欧元区的可能性.

希腊债务减免50%一事已经在讨论中,如果不能在希腊四周建立防火?,则因银行手中持有其他受困欧元区主权国家的债务,因而引发市场对其资产状况的臆测将再次甚嚣尘上.

"如果希腊政府近期商谈的欧盟-IMF纾困计划遭到否决,该国被迫陷入主权债务无序违约的风险就将增大,而且...有可能导致希腊退出欧元区."信贷评级机构惠誉周二表示.

"两者...对于欧元区的金融稳定和存在都将产生严重的金融面影响."

如果希腊纾困计划被否终将导致该国退出欧元区这一共识达成,将在无意中形成一个以前从未设想过的"欧元区退出准则",并由此展开一场恶性循环.

欧元区各国政府原先的如意算盘是吸引投资者--特别是按照计划吸引像中国,巴西或俄罗斯那样的大型主权投资者,让他们或者向欧元区援救基金提供支持,或者直接购买欧洲公债.但如果欧元区的存在都受到了威胁,其成功的可能性也将降低.

虽然一些经济学家承认,在全民公投上面冒冒险,中期而言或许有机会解决希腊的问题,但要说到目前给所有人带来的损害时,他们都只好闭口不言.

瑞士私人银行Sarasin首席经济分析师Jan Poser认为,看看全国所处的这种混乱深渊,希腊人也许会热心于公投.

"但最糟糕的是,他(帕潘德里欧)把欧洲盟国和金融市场也拖进了这一深渊."(完)