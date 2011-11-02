中国之外稀土项目绝大多数难逃失败命运--咨询师

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
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路透伦敦11月1日电（记者 Alessandra Prentice）---稀土行业咨询公司Technology Metals Research创始人利夫顿（Jack Lifton）称，因缺乏专业技术且稀土矿石加工成本高，绝大多数中国以外的稀土金属企业注定要失败。
中国控制稀土金属市场约95%的份额，并称2009年开始削减稀土出口配额，许多其他国家的企业随後迅速行动，开发新矿、并重启搁置的业务。
利夫顿上周五接受采访时告诉路透，稀土金属对于多个高科技行业至关重要，在希望生产稀土金属的244家企业中，最终能盈利的将不足4%。
他说：“这些企业的瓶颈是，稀土精矿从地下挖出後，他们将作何处理。你可以将各种稀土金属一起提取出来，但是接下来你又需要将他们分离……全球稀土金属分离产能的99%来自中国，并且他们还有未利用的产能。”
“中国在这一领域（稀土分离）占有绝对控制权，而这对稀土行业则是至关重要。如果没有稀土分离的产能，那麽这些企业只能算赔钱的稀土精矿公司。”
因具有磁性、可发冷光且硬度高，稀土金属被广泛用于智能手机、混合动力汽车及风力发电机等多个领域。但稀土元素以不同比例共存，分离工艺复杂且成本高昂。
利夫顿说：“正是因为如此，稀土储量再多也无益，你不会愿意为处理数百吨稀土矿而花费巨额成本。人们不仅想获得最高等级的重稀土，也想花费最低的成本。这是一个经济学问题。”
他补充说：“从投资角度看，最好选择那些将要生产出未来会出现供应缺口的重稀土金属的公司。随着行业整合，约250家企业中，将只有25家有一定的机会，而最终能生存下来的将不到10家。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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