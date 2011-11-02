新兴市场需求旺盛将支撑能源市场

路透新加坡11月1日电---参加新加坡一个能源会议的人士周二表示,新兴市场燃料需求强劲增长将令全球供应吃紧,并使能源价格保持高位,即使发达经济体的需求减弱.

巴西国有石油公司Petrobras的首席执行官Jose Sergio Gabrielli称,尽管2008年爆发金融危机,之後又出现经济衰退,过去五年的日需求量仍自约8,400万桶,增至8,700万桶.

中国和印度等新兴国家确保了在这十年间的那些好日子里,消费量都能稳步增加.

"这也是为什麽我预计,未来5-10年油价不会下跌,"Gabrielli在参加新加坡国际能源周(SIEW)会议间隙向路透表示.

他还称,要想满足需求及弥补现有油田的产量下降, 未来10年,全球原油日产能必须增加4,000万桶-6,500万桶.

油价预估图表:(link.reuters.com/zyh64s)

欧债危机图表:(r.reuters.com/hyb65p)

明年中国的石油需求不太可能重现2010年高速增长的场景,但只需达到6%左右就足以支撑油价,即使发达国家经济仍处泥泞.

"尽管对衰退存在忧虑,但经济仍继续以某种形势复苏,"麦肯锡资深顾问Tan Hoon Tee表示."我们现在知道的是,从这些基本面来看,油价将持续受到支撑."

近来路透访问的35位分析师预期,明年布兰特石油合约均价料为每桶106.80美元,2013年料为108.60美元.年内迄今为止布兰特原油合约均价已超每桶111美元,远高于2010年80美元左右的均值.

但国际能源署副干事Richard Jones表示,每桶高于100美元的油价对全球经济构成威胁,现价已对经济带来了影响.燃油包含进口在内的成本与国内生产总值(GDP)之比为5%左右之时,便会开始令经济成长承压.

前国际能源署(IEA)总干事田中伸男表示,为满足不断上涨的需求,政府需确保采取正确措施来鼓励新能源,以增加新能源在整体能源结构中的重要性.政府政策十分重要.

"许多国家正不断增加对再生能源的投资,"田中伸男表示."但要让再生能源开始在能源市场上扮演重要角色,还尚需时日.政府政策很重要."(完)

--编译 许娜/梁睿雪; 审校 高琦

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