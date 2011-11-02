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职场管理 | 2011年 11月 2日 星期三 13:58 BJT

中国电信称委任杨杰为总裁兼首席运营官

路透香港11月2日电---以市场份额计中国第三大电讯营运商--中国电信(0728.HK)周三发布公告称,委任执行董事杨杰为公司总裁兼首席运营官,即日生效.

杨杰曾任山西省邮电管理局副局长、中国电信北方电信事业部总经理等职务,现兼任中国电信集团公司总经理.

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选: (here)

--记者 黄运涛; 审校 林高丽

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