中国电信称委任杨杰为总裁兼首席运营官

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透香港11月2日电---以市场份额计中国第三大电讯营运商--中国电信(0728.HK)周三发布公告称,委任执行董事杨杰为公司总裁兼首席运营官,即日生效.
杨杰曾任山西省邮电管理局副局长、中国电信北方电信事业部总经理等职务,现兼任中国电信集团公司总经理.
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选: (here)
--记者 黄运涛; 审校 林高丽
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透首尔10月25日 - 韩国联合通讯社周二引述韩国现代汽车集团未具名高管报导，该集团的管理层计划从本月开始自愿降薪10%，这是2009年以来的首次。
路透纽约10月20日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，银行业者需要持续监控自身奖励员工的方式，确保可兹提倡良好的行为表现。