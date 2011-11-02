经济政治领域男女仍不平等--报告

路透纽约11月1日电(记者 Michelle Nichols)---世界经济论坛周二发布的报告称，全球女性与男性在健康和教育方面旗鼓相当，但在经济和政治参与以及机会方面，女性仍相对落後。

这份《全球性别差异报告》指出，男女在健康和教育方面的差距已大体消除，但经济和政治参与方面的差异仍明显存在。

世界经济论坛高级主管扎西迪（Saadia Zahidi）说：“虽然女性在健康和教育方面开始向男性看齐，但进入经济和决策阶层的女性数量还是比不上男性。”

135个国家中排名最前的是冰岛，而後依次是挪威、芬兰、瑞典和爱尔兰。排名最末的是沙特、马里、巴基斯坦、乍得和也门。

报告称：“虽然许多发达国家成功消除了教育方面的男女差距，但很少有国家能实现这方面投资的回报最大化。北欧国家在这方面堪称楷模。”

“整体上，在这些国家（北欧），为人父母者可以兼顾工作和家庭。”报告并发现，这些政策还推升了出生率。

报告中提到的北欧国家成功作法包括强制性父亲产假、优惠的育儿假待遇、税收激励以及产後重回职场项目等。

报告发现，在中国近四分之三的女性身在职场，但男性薪资增长更快。

报告指出，在日本，接受高等教育的人中，女性占了近一半，但高层领导职位中女性仅占9%，这表明对女性人才未有效利用。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。