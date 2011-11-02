《阳歌专栏》苹果再次撇开中国内地 奇虎遭遇Citron釜底抽薪

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（http://om/youngchinabiz）。
**苹果再次撇开中国内地市场**
尽管苹果的智能手机、平板电脑和台式机在中国市场的销量呈爆炸式增长，苹果(AAPL.O)在全球发售最新智能手机iPhone 4S时再次撇开中国，表现得愈加克制，同时似乎也是在表达对中国合作夥伴的益发失望之情。继上月苹果iPhone 4S率先在美国和若干其他主要市场推出之後，苹果公司宣布，从下周起iPhone 4S将在第二批国家和地区上市发售。
第二批上市国家和地区包括亚洲的香港和韩国，但中国内地榜上无名。中国媒体报导称，iPhone 4S在内地的发售时间最早也要等到年底。此次跳过中国似乎与苹果5月份发售iPad 2类似，当时苹果并未将中国内地列入iPad 2在亚洲的首发市场，但那次，苹果经过再次考虑，在全球发售一周後迅速在中国内地开始发售iPad 2。
但在我看来，此次未将中国列入iPhone 4S的最新发售名单，可能反映出苹果对中国三大电信运营商的日益失望，其中以苹果官方运营商中国联通(CHU.N)为甚。中国联通近来总是搞砸，并迅速失去赶超中国移动(CHL.N)市场份额的大好机会。
对苹果来说，中国移动和中国电信也不是很好的合作夥伴，两者均曾经多次暗示即将与苹果签署iPhone销售协议，但却未有任何结果。如果中国联通能与苹果达成协议，我们还是很可能在年底前看到iPhone 4S在中国内地销售。但根据过去的经验，我敢打赌iPhone 4S在中国内地的官方发售不会很快实现。
一句话：苹果未将中国内地列入iPhone 4S的最新发售名单，反映出苹果与中国移动运营商，尤其是中国联通的关系颇为艰难。
**奇虎遭遇Citron釜底抽薪**
Citron是一家不起眼的证券研究机构，可是其日前发布的一份报告似乎最终唤醒了世人，帮助他们认清了中国互联网企业奇虎QIHU.N背後的真情。该公司自3月首次公开招股（IPO）以来，一直获得投资者青睐，实现了荒谬的高估值。
Citron发布的报告引发奇虎股价周二盘中一度重挫10%。当天纽约股市也震荡走低，主要股指跌幅超过2%。那麽，Citron在这份报告中究竟写了什麽？怎麽竟然导致投资者如此惊慌，奇虎也被迫发表“澄清声明”？
我没有看到这份报告，不敢对太多细节妄加评论，但据其他媒体报导和奇虎自己的声明，可以说Citron的报告基本上点出了奇虎的诸多问题，包括该公司所说的客户基础，及其宣称自己作为中国主要互联网公司的业务规模。该机构进一步评论指出，奇虎股价应该为5美元左右，这仅为周二盘初每股20美元报价的四分之一。
彭博数据显示奇虎远期市盈率已经高达900倍，这似乎过于夸张，是我所见的所有中国互联网公司中最高的。但是，我对此并不感到意外，该公司卷入多起高调法律诉讼案，我多次对其信誉提出质疑。奇虎虽输掉了多数官司，但未造成严重的财务影响。
坦白地说，我也不知道投资者为何如此热衷于奇虎股票，要说这家缺乏职业道德的公司通过人为操纵行为，使其估值甚至比百度(BIDU.O)、腾讯(0700.HK)等行业巨头还高，那也不足为奇。
凡此种种表明，Citron发布的这份报告也许最终将唤醒投资者，警惕围绕这家公司的种种问题。这可能标志该公司股票开始滑向Citron预计的5美元目标价，甚至会跌得更惨。
一句话：Citron的报告最终唤醒投资者警惕围绕奇虎的许多问题，受此影响，该公司股价在今年最後几个月可能一路下跌。（完）
编译：靳怡雯/侯雪苹 发稿：王凤昌
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