沪综指收升1.4% 受益信贷宽松预期

路透北京11月2日电---中国股市沪综指周三先抑後扬,震荡收高1.4%,受国内政策面宽松预期升温激励,投资者情绪回稳,大盘冲抵了隔夜海外股市大跌的负面影响.分析人士认为,短线股指走势继续向好.

沪综指收报2,504.108点,涨34.089点或1.38%,创近一个半月收盘新高,此前收盘高点为9月21日的2,512.963.早盘该股指则一度跌至2,433.715点.

华西证券分析师曹雪峰表示,受希腊要求公投消息影响,全球股市表现疲弱,不过在传媒软件等板块领涨带动下,A股午盘扭转跌势.

"反弹能够延续下去,年内A股市场有到2,700点的可能性,因宏观政策可能有微调,且市场投资情绪回升."他称.

中国证券报援引银行业人士透露,截至10月27日,中国四大国有银行10月新增贷款规模约为1,400多亿元人民币.预计全年新增贷款将在7.5万亿元左右.意味着,四季度信贷政策有望保持相对宽松.

美国股市周二重挫,希腊意外要求就欧盟救助计划举行全民公投,令投资者措手不及,市场质疑近期股市涨势能否持续.同日欧洲股市暴跌,回吐10月录得的多数涨幅,且录得逾一个月来最大单日跌幅.

沪深300指数11月合约尾盘报2,755.6点,涨2.34%,成交量为272,955手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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