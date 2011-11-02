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国际财经 | 2011年 11月 2日 星期三 16:04 BJT

印度称可有条件考虑支持欧元区融资

路透新德里11月2日电---印度财政部长慕克吉周三表示,只有在欧元区对偿付能力作出可信的评估後,印度才可能为欧元区提供额外融资支持.

慕克吉称,"我们对局势的看法是,让(欧元区领导人)对偿付能力作出可信评估,试图解决问题後,有可能考虑提供额外融资."(完)

--编译 田建华;审校 杜明霞

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