印度称可有条件考虑支持欧元区融资

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识

路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。