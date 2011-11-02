2日盘後分析：反弹空间进一步打开

今日A股市场再度走出独立行情，在海外股市跌声一片的背景下，沪深两市股指上演逆转好戏，其中沪综指不仅一举突破60日均线压制，同时也再度站上2500点关口上方，大盘强势特征尤为明显。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场再度走出独立行情，在海外股市跌声一片的背景下，沪深两市股指上演逆转好戏，其中沪综指不仅一举突破60日均线压制，同时也再度站上2500点关口上方，大盘强势特征尤为明显。

受到欧债危机再起风波的影响，昨夜欧美股市重挫，受此拖累，今日亚太区股市纷纷跟跌，A股早盘也不例外，沪深股市低开後呈现低位震荡整理态势，但是午後市场风云突变，在银行、地产等权重股带动下，大盘开始快速拉升，题材股也纷纷加入反弹行列，尾盘沪综指最终报收于2504.11点，上涨1.38%。

从技术层面看，大盘短线强势特征明显，经过两个交易日的技术性调整後，今日股指重拾升势，虽然受到外围因素的影响，但是市场做多意愿仍较为强烈，目前股指站上60日均线以及2500点关口，短期内有待确认突破有效性。

今日A股“力挽狂澜”，丝毫不为外部因素所困，投资者信心明显提升，预计後市大盘反弹还将延续。

首先，货币政策已经释放出松动迹象。据媒体报导，截至到10月27日，四大行新增贷款规模为1400多亿元，新增货币增长速度加快。目前货币政策预计全年新增贷款将在7.5万亿左右，这也意味着4季度整体信贷政策有望保持相对宽松。

其次，调控政策松动迹象愈加明显。从周二公布的10月份PMI数据来看，10月PMI为50.4%，环比回落0.8个百分点，该数据或预示未来经济增速将继续平缓下降。同时未来几个月CPI将持续下降，通胀压力将继续减轻。

可以说，经济增速和通胀的双双下行缓解了滞涨忧虑，这不仅使得宏观调控增加更多从容选择的?地，同时也预示着管理层未来在调控政策上会出现进一步放松。

最後，从今日A股市场外部环境恶劣与内部做多意愿较强之间的角力看，明显当前市场反弹势头略占上风，本次反弹的关键基础就是投资者对于调控政策的放松预期，预期的强弱以及兑现的程度将直接决定本次反弹的高度和力度。

总的来说，大盘反弹趋势仍将延续，虽然不时受到突然性事件影响，短期内会有所波动，但是大盘再次出现深幅下跌的可能性较小，後市股指有望进一步打开反弹空间。

操作上，坚持牛市买入策略，即可以用牛市的思维去大胆持股，获取阶段收益。（完）

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