希腊政府支持公投计划 总理将会见德法领导人

路透雅典11月2日电（记者 Dina Kyriakidou/Lefteris Papadimas）---面对政府内外的猛烈批评之声，希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)周三最终争取到内阁对推进全民公投计划的支持。希腊政府表示将尽快就救援计划举行全民公投。

部分执政党议员呼吁帕潘德里欧辞职，称其举行公投的令人震惊决定危及希腊的欧元区成员地位。希腊公投计划令欧元和全球股市大跌。在周五希腊议会举行信任投票之前，内阁方面的支持使他还能继续履行职责。

根据总理办公室发布的声明，帕潘德里欧在长达七小时的内阁会议上表示，“公投将是一项很明确的授权，将在希腊国内外就我们的欧洲进程和在欧元区参与发出明确信号。”

“没有人能够怀疑希腊在欧元区的未来。”他说道。

在国内明显表示团结一致之後，帕潘德里欧稍後将会见德国和法国领导人。他们请他周三到法国戛纳参加危机会谈，以敦促其尽快落实新近达成的希腊救援协议.

希腊政府发言人Elias Mossialos表示，公投“将在救助计划的基本问题敲定之後，尽快举行，”但拒绝透露是否这意味着在圣诞节之前。

鉴于救助希腊计划的太多细节尚待落实，年底前似乎不大可能举行公投。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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