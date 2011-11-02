中国经济不会出现硬着陆--美银美林

中国外储破“3”心理冲击大于实际影响 续下降空间有限--中金
路透上海2月8日 - 中国大型投行--中金公司周二发布研报称，中国外汇储备跌破3万亿美元会带来一定的心理冲击，但不会改变中国外储充足的基本形势，心理冲击大于实际影响，预计中国外储进一步下降的空间有限。
路透北京11月2日电---投资银行--美银美林新兴亚洲经济部主管TJ Bond周三表示,中国经济不会出现"硬着陆",预计今年中国经济增速达9.2%,明年这一增长率或为8.6%.
TJ Bond在美银美林全球宏观经济前景记者会上并预计,明年人民币将维持升值步伐,并接近公允值.
对于拉动经济的三驾马车的前景,他分析认为,"中国的消费发展的非常好,投资也不会大幅度下滑,但是中国出口可能发生波动."
数据显示,今年第三季度,中国国内生产总值(GDP)同比增长9.1%,为2009年第二季以来最慢步伐.而前三季度,GDP同比增幅为9.4%,社会消费品零售总额同比增长17.0%,出口同比增长22.7%.
中国境内人民币兑美元今年以来累计升值3.7%,去年全年则升值3.6%.路透最新调查显示,人民币兑美元未来一年仍处于升值通道,但升值预期有所减弱.预计到2012年9月末将升值约4%至6.11.而中美汇率争端发展可能对升值步伐带来短期扰动.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
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路透上海2月8日 - 中国大型投行--中金公司周二发布研报称，中国外汇储备跌破3万亿美元会带来一定的心理冲击，但不会改变中国外储充足的基本形势，心理冲击大于实际影响，预计中国外储进一步下降的空间有限。
路透香港2月7日 - 投行中信里昂周二称，随着中国经济持续改善以及供给侧改革继续进行，建议增持中国离岸股票，并看好银行及保险板块。
美国的银行股大升，汇丰亦受惠，实拜美国总统特朗普要放宽金融监管所赐。特朗普跟华尔街由作对变成盟友，为他们松绑，既令欧洲等地银行陷劣势，恐亦种下金融泡沫重临的祸源。