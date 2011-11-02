中国铁道部前三季税後利润1.37亿元

路透北京11月2日电---最新数据显示,中国铁道部虽在第一季录得数年鲜见的亏损,但前三季税後利润已超去年全年,达1.37亿元人民币;不过,负债率则进一步攀升至近60%.

刊登在深交所网站的铁道部2011年三季度财报审计报告显示,其2010和2009全年税後利润分别为1,500万元和27亿元.与此同时,铁道部资产负债率自2008年来逐年攀升,今年三季度止的负债率从去年底的57.44%进一步上升,至59.60%.

截止2011年9月30日,铁道部负债合计2.23万亿元,较去年底增18%;资产总计3.74万亿元,较上年末增长14%.

7月23日,中国甬温线发生动车追尾特大事故,导致至少40人死亡.事故引发对铁路安全工作的全面反思.国务院要求对高铁及在建项目安全大检查,并暂停审批新的铁路建设项目.

近期有关铁路建设资金紧张的消息频频传出,据称大部分铁路在建项目因资金问题处半停工状态.为缓解铁道部融资困难,政府先後宣布对铁道债利息收入减半徵收企业所得税,以及明确中国铁路建设债券为政府支持债券等一系列支持措施.

而据新华网上日报导称,铁道部近期还将获得超过2,000亿元的融资支持,确保其资金偿付和重点项目的推进,以及配套项目的优化完善.

中国债券信息网统计显示,截至目前,铁道部尚未到期债券馀额为5,860亿元.汤森路透旗下IFR报导,铁道部今年第二期总额200亿元人民币双品种企业债券刚于上周三发行完毕,据消息人士透露,其第三期总额至多300亿元同结构双品种企业债正在热火朝天的准备中.(完)

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--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良

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