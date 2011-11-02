人民币兑美元收盘微跌 静待美联储会议结果

* 人民币兑美元收盘微跌,盘间窄幅震荡

* 希腊横生枝节威胁欧元区债务协议

* 市场关注美联储政策会议结果

路透上海11月2日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期汇价周三盘间窄幅震荡,收盘微跌.希腊准备就欧盟救助计划举行全民公投,这一意外决定可能威胁欧元区债务协议.面对诸多的不确定性,市场关注焦点转向美联储的政策会议.

交易员表示,境内购汇盘仍然积极,这一需求使得人民币即期汇价始终保持在中间价偏低水平交易.

上海一位外资行交易员称,中间价开得比较平稳,所以早盘市场变动也不是很大,近期交投主要集中在6.34-6.36区间.

他表示,判断後市存在很多的不确定性,如果欧债危机不能得到妥善解决,那麽人民币兑美元将面临回调压力.

"不过眼下大家更关心的应该是美国联邦储备委员会（美联储 FED）会议,看是不是会有进一步的宽松政策."上海另一位银行交易员称,"总的来说,现在就是比谁更糟的时代,看样子,欧元区可能更让人担心一些.:

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3573 6.3466 6.3585 6.3297 6.3293 6.3543

注:*表示创2005年汇改以来新高

香港的离岸人民币与国内汇价存在套利空间,机构可在国内市场买入美元再到香港市场抛出以套利,也是近期购汇盘无视屡创新高的中间价而始终保持旺盛的重要原因之一.

以下为北京时间16:51,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3700/30 6.3750

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3875/15 6.4015

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水145点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3428元.

东京汇市欧元周三微升,脱离上日触及的三周低位,因投资者在5月以来最大双日跌幅後空头回补,但对希腊公投的忧虑情绪料将限制欧元的进一步涨幅.

美联储将在1630GMT发表会後声明,美联储主席伯南克随後于1815GMT召开记者会.欧洲央行也将在周四举行会议,周五美国将公布重要的就业数据.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 周晓峰/刘昕; 审校 曾祥进

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