联想第二季净利胜预期且对前景乐观

* 第二季度净利按年升88%,优于市场预期

* 柳传志辞任非执行董事会主席,杨元庆接任

* 以外补内,积极寻求外部发展机会

* 继续投资移动设备领域

* 股价周三收高4.87%,表现优于大盘

记者 黄运涛

路透香港11月2日电---受惠于并购增长和主要新兴市场的业务拉动,全球第二大个人电脑(PC)生产商--联想集团有限公司(0992.HK)第二季净利同比升近九成,超越市场预期;且对前景看法乐观.

公司同日宣布,柳传志辞任联想集团非执行董事会主席,留任高级顾问,标志着柳自2009年2月重掌董事会主席一职後,再次退居幕後;而现任首席执行官(CEO)杨元庆再次接下董事会主席的权杖.

"集团对继续能够保持优于全球个人电脑市场的表现表示乐观,在进一步加大投资于产品创新及企业品牌之同时,将继续采取'保卫和进攻'策略."联想集团在公告中称.

联想称,将继续以进攻策略推动新兴市场(不包括中国)的强劲增长,力争更高的市场份额,并在主要地区扩展至接近双位数的市场份额,以提高盈利能力.

公司并预期商用个人电脑需求的增长将会延续,企业个人电脑更新周期将继续带动成熟市场内个人电脑行业的增长,公司将继续保卫其关系型业务,并同时进攻消费及中小企个人电脑市场的增长机会.

联想集团于7-9月的本财年第二季度,录得净利1.44亿美元,优于汤森路透I/B/E/S综合分析师预测的1.18亿美元;每股盈利0.0141美元.而截至9月底的中期业绩,联想的净利为2.53亿美元,每股盈利0.0253美元.

两家权威研究公司Gartner和IDC上月的数据显示,联想挤下戴尔DELL.O首度成为全球第二大PC制造商.

**以外补内:寻求外部发展机会**

联想称,已于上半年完成与日本电气(NEC)(6701.T)个人电脑业务及德国Medion的业务整合,而该等项目已为公司带来预期的增长.

"集团将继续充分利用其坚实的财务优势,将积极在个人电脑行业内寻求外部发展机会,以补充其内部自然增长."公告称.

联想今年并购活跃,8月宣布完成收购德国消费电子产品企业Medion AG(MDNG.DE)超过51%的股份.此项交易为联想六年前收购IBM(IBM.N)PC业务以来最大的收购案.联想亦与日本电气成立合资公司,共同经营日本个人电脑业务.日本现时为全球第三大个人电脑市场.

目前中国大陆仍是联想集团的最主要市场,对Medion的收购和大力进军日本市场,显示出联想在海外进一步扩张业务的雄心.分析师认为,中国市场的需求正在持续恢复,而联想的增速超过市场平均水平,预计这种趋势将持续至未来数个季度.

**继续投资移动设备以拓展增长空间**

个人电脑销售萎靡不振,而平板电脑和智能手机等PC以外的设备抢下消费者对于PC的支出,与此同时,全球经济增长放缓则让企业高科技硬件支出承压,全球PC厂商正纷纷试水新型移动设备以拓展新的增长空间.联想称,未来将继续投资于产品创新.

"将继续扩展其于移动互联网空间的机会,公司对新系列平板电脑产品及正在发展中的创新产品的前景感到乐观."公告称.

联想去年推出一款名为"乐Phone"的智慧手机,平板电脑LePad则于年初发布.今年,联想又推出一系列平板电脑,包括针对零售客户的IdeaPad和商业客户的ThinkPad等.

业绩公布前,苏格兰皇家银行(RBS)对联想的评级为"买入",目标股价6.2港元.

"我们认为联想不仅将在快速增长的中国PC市场维持30%以上的市场份额,亦将提高在欧洲的市场占有率.此外,该公司的智能手机将成为一个极具潜力的新增长引擎."RBS分析师在近日的一份研究报告中称.

公布业绩前,联想集团收高4.87%,报5.6港元;表现优于大盘恒生指数的升幅1.88%.联想过去一个月股价累计涨幅接近1%.(完)

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--审校 乔艳红

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