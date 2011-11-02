分析：普京“引经据典” 为再次参选总统辩护

路透莫斯科11月1日电(记者 Guy Faulconbridge/Gleb Bryanski)---部分俄罗斯人担心普京重归总统宝座後会使该国陷入停滞，普京对这些人给出了答案：研究研究美国前总统富兰克林・罗斯福(Franklin D. Roosevelt)和法国前总统戴高乐(Charles de Gaulle)的职业生涯吧。

如果他成功赢得两届任期，普京的总统生涯将可持续到2024年，截至到那时，普京对俄罗斯的统治将约有25年。

普京再次参选总统的决定使人们常常将他与前苏联领导人勃列日涅夫(Leonid Brezhnev)相提并论。勃列日涅夫当政的18年被外界普遍视为是苏联政治和经济停滞的时代。

但普京更喜欢以长期任职的西方领导人为例来给自己重回克里姆林宫进行辩护。普京自2008年担任俄罗斯总理，但这并不影响他的最高政治权威地位。

普京的历史课还让外界了解到他是如何看待自己的，并或为他的下届总统任期提供线索。

当被问及参选总统的决定时，普京纠正了一名提到罗斯福总统的采访者的说法。

Pervyi Kanal(第一频道)负责人康斯坦丁・恩内斯特(Konstantin Ernst)说：“是，罗斯福三次当选总统。”

59岁的普京立刻打断他的话说道：“不对，是四次。”

罗斯福曾于1932年、1936年、1940和1944年四次当选总统，1945年死于任上。

普京说：“他在经济衰退的最艰难年份和二战期间领导美国，并因其高效率而四次当选总统。”

在称赞了罗斯福後，普京还提到了其他长时间任职的领导人，包括执政16年的德国前总理科尔(Helmut Kohl)。他还表示，他喜欢戴高乐。戴高乐于1959年至1969年任法国总统。

**西方政治家**

像普京一样，罗斯福、戴高乐、科尔均在危难之际掌权，但他们用钢铁般的意志和在民众中的赫赫声望赢得了绝对权威。

普京表示，他的最大成就是让俄罗斯免于陷入崩溃边缘。1991年苏联解体後，该国陷入了混乱和屈辱之中。

普京和俄罗斯一些有权势者认为，普京才是确保俄罗斯稳定的执政者，至少目前如此。

莫斯科卡耐基中心(Carnegie Center in Moscow)的政治分析家彼得诺夫(Nikolai Petrov)表示：“他(普京)自认是一名国家领导人。”

支持者眼中的英雄--罗斯福、戴高乐和科尔极力打造独立的外交政策，但他们也像普京一样因为拥有过多的权力而备受指责。

反对人士表示，俄罗斯的稳定只是海市蜃楼，因普京回归总统的决定使得本已脆弱不堪政治制度更加依赖于一个人。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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