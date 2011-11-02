中国超额落实今年保障性安居工程用地--国土部

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京11月2日电---中国国土资源部公告显示,今年中央下达的保障性安居工程任务用地已经落实逾4万公顷,落实率超过100%.
新华社周二报导引述国土资源部公告称,截至10月14日,全国落实中央下达保障性安居工程建设任务用地42,614公顷,已超额完成全年任务.
中国藉由行政力量力推保障性住房建设,是房地产调控政策的重要部分.
数据显示,中国今年1,000万套保障房的开工建设任务几近完成.截止9月底,全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已开工986万套,开工率达98%.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
路透2月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:11时，1港元=0.88409人民币)