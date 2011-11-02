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中国财经 | 2011年 11月 2日 星期三 18:51 BJT

中国超额落实今年保障性安居工程用地--国土部

路透北京11月2日电---中国国土资源部公告显示,今年中央下达的保障性安居工程任务用地已经落实逾4万公顷,落实率超过100%. 　

新华社周二报导引述国土资源部公告称,截至10月14日,全国落实中央下达保障性安居工程建设任务用地42,614公顷,已超额完成全年任务.

中国藉由行政力量力推保障性住房建设,是房地产调控政策的重要部分.

数据显示,中国今年1,000万套保障房的开工建设任务几近完成.截止9月底,全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已开工986万套,开工率达98%.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红

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