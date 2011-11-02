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国际财经 | 2011年 11月 3日 星期四 07:15 BJT

G20公报草案包括加快走向市场决定汇率等新措辞--消息

路透戛纳11月2日电---20国集团(G20)消息人士周三向路透表示,G20公报草案包括关于"加快"走向由市场决定汇率的新措辞.

消息人士还称,公报还包括其它新措辞,例如降低过度的外汇储备累积.(完)

--编译 梁睿雪;审校 王冠中

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