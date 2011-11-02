德法领导人称希腊在消除不确定性前不会得到更多救助

路透法国戛纳11月2日电---法国和德国领导人周三表示,希腊在消除不确定性,并同意兑现承诺之前,不会获得进一步的援助.

欧盟领导人和希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)之间的会谈结束後,法国总统萨科齐在记者会上表示,"我们的希腊朋友必须决定是否希望继续与我们同行."

帕潘德里欧周一出人意料地单方面宣布,将就上周与欧元区领导人达成的救助计划举行公投,触怒了欧洲领导层.

德国总理默克尔在记者会上表示,德国希望在保留希腊为成员国的情况下稳定欧元区,但最终欧元区的稳定要比救助希腊重要.

萨科齐指出,若希腊举行公投,应当是有关希腊是否留在欧元区.欧洲不能长时间容忍不确定性的存在,而他很高兴帕潘德里欧已经表明,若举行公投,将是在12月4/5日前後.(完)