德法领导人称希腊在消除不确定性前不会得到更多救助

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透法国戛纳11月2日电---法国和德国领导人周三表示,希腊在消除不确定性,并同意兑现承诺之前,不会获得进一步的援助.
欧盟领导人和希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)之间的会谈结束後,法国总统萨科齐在记者会上表示,"我们的希腊朋友必须决定是否希望继续与我们同行."
帕潘德里欧周一出人意料地单方面宣布,将就上周与欧元区领导人达成的救助计划举行公投,触怒了欧洲领导层.
德国总理默克尔在记者会上表示,德国希望在保留希腊为成员国的情况下稳定欧元区,但最终欧元区的稳定要比救助希腊重要.
萨科齐指出,若希腊举行公投,应当是有关希腊是否留在欧元区.欧洲不能长时间容忍不确定性的存在,而他很高兴帕潘德里欧已经表明,若举行公投,将是在12月4/5日前後.(完)
--编译 徐文焰;审校 王冠中/张若琪
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透悉尼2月9日 - 澳洲央行总裁洛威周四表示，由于过去几个月主要大宗商品价格同样走高，因此很难说澳元“过高”；似乎暗示对澳元汇率态度相对放松。
路透柏林2月9日 - 德国自由民主党(FDP)党魁林德纳(Christian Lindner)周四向一德国电台表示，希腊应该退出欧元区，然后获得债务纾困。