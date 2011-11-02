希腊公投恐引发金融恐慌--新华社

路透北京11月2日电---新华社周三发表评论文章称，希腊意外提出就欧盟救助计划进行全民公决，一旦结果是拒绝援助计划，金融市场会陷入恐慌，欧债危机亦可能升级。

新华社的文章未必代表中国政府的观点。但评论文章显示，坐拥巨额外储的中国对欧元区主权债务危机深感不安。欧洲国家已经呼吁中国对救助计划提供帮助。

“一旦公投，一再被勒紧裤腰带的希腊民众很可能把怨气撒在（欧盟）救助方案上，”新华社指出。

“一旦公投的结果是对欧盟说“不”，援助只能停止，希腊将出现无序违约，金融市场会陷入恐慌，欧债危机有可能全面升级，到时候受灾的恐怕不只是欧洲，”新华社称。

希腊总理帕潘德里欧（George Papandreou）周一出人意料地提出对欧盟救助希腊的计划进行公投。如果公众对紧缩计划不满，拒绝接受相关条件，则可能引发提前大选。

新华社表示，希腊公投风波凸显出欧债危机不仅是经济危机，更是政治危机。

“对于欧债危机，一个更合理的预期只能是：这将是一场迁延日久、政治和经济因素交替影响的二元慢性危机，”新华社在文章中指出。

持有3.2万亿美元外汇储备的中国政府尚未明确承诺将援助欧盟，仅一再表示对欧洲解决自身问题怀有信心。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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