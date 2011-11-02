中国首次空间交会对接成功

路透北京11月3日电---中国“天宫一号”目标飞行器与“神舟八号”飞船周四成功实现首次无人自动交会对接，这是中国突破载人航天技术、未来建立长时间运行空间站的关键测试。

电视直播图像显示，“天宫一号”和“神舟八号”在340公里高度的外太空交会对接。

“天宫一号”于9月29日发射升空，是中国发展航天事业、准备未来建立空间站计划中的一部分。

中国国务院总理温家宝和其他一些官员在北京飞行控制中心观看交会对接实况，彰显政府对载人航天工程的重视以及发展航天事业的雄心壮志。

新华社引述载人航天工程总设计师周建平的话称，“对于载人航天工程的未来发展，掌握交会对接技术为中国建设空间站奠定了坚实基础。”

载人航天工程一位新闻发言人周一称，中国在2012年还会进行两次类似的对接，届时至少会搭载一名宇航员。

中国的目标是在2020年前後组建自己的载人空间站。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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