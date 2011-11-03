希腊总理称希腊人民希望留在欧元区

国际油价上涨 受美国制裁伊朗和美国就业数据带动
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
路透法国戛纳11月2日电---希腊总理帕潘德里欧周三称,希腊人民希望留在欧元区,12月初举行的全民公投将证明这一点.
他表示,希腊会践行留在欧元区所需履行的义务,但他需要得到政治支持以外更广泛的支持.德法两国在戛纳20国集团(G20)峰会前夕与帕潘德里欧紧急召开会议.
帕潘德里欧在与德国总理默克尔与法国总统萨科齐会谈後对记者称:"希腊人民希望自己留在欧元区.我们是欧元区的一部分,我们为此感到自豪."
"作为欧元区的一分子,意味着拥有许多权利,也肩负许多义务.我们会践行这些义务.我相信希腊人民中间存在广泛的共识,这就是我想要希腊人民来发表意见的原因."(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
路透纽约2月3日 - 美国股市周五攀升，标普500指数收盘略低于纪录高位，受金融股上涨推动，因特朗普总统推出减少监管举措，且就业报告强劲。
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