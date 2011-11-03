中美科技合作于美有益--白宫顾问

一名持刀男子试图进入卢浮宫 法国士兵开枪将其打伤
另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透华盛顿11月2日电---针对一些美国议员质疑中美科技合作加强了中国军力，奥巴马总统科技顾问John Holdren称，这些合作对美国大有益处，并反驳应减少中美技术交流的观点。
Holdren是白宫科技政策办公室主任，他对众议院外交事务委员会表示，过去30年的中美科技合作，给美国带来的收获，遍及物理、公共卫生、害虫及污染防控，以及核安全。
他说：“当然，奥巴马政府很关注中国国内对美国知识产权的侵害。”
“我们很清楚，并且也关注，在与中国的合作中，敏感的商业及军事科技有泄露的危险。”
共和党籍众议员Frank Wolf是控制美国科技与太空探索预算的众议院专门小组主席，他引用2011年预算决议案一项条款称，应阻止使用美国联邦政府资金来支持与中国的科技与太空项目交流。
他说：“对于这届政府明显的态度，急切的想在中国的太空项目上与其合作，并很愿意的共享其他敏感科技，我感到困惑不解。”
“美国同中国人民解放军合作，助其发展太空项目，没有任何利益可图。”（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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路透马尼拉2月3日 - 菲律宾计划关闭23家矿，多数为镍矿，并暂停另外五座矿的生产。矿商称这将影响到大约120万人，一些人誓言将采取法律行动挑战这一决定。
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