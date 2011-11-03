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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 3日 星期四 09:05 BJT

希腊12月或全民公投--官员

希腊内政部长周三表示,希腊计划对最新援助协议进行的全民公投可能提前约一个月在12月进行. "全民公投有可能(比1月)提早至12月,"希腊内政部长Haris Kastanidis在电视节目中表示. Kastanidis称,如果希腊和国际夥伴能比计划更早地确定援助协议细节,就可以提前举行全民公投.路透

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