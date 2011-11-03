版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 11月 3日 星期四 09:03 BJT

广州取消年度最大规模土地拍卖会

中国广州市政当局周二突然宣布取消年度最大规模土地拍卖会，两天前中央政府表示会“坚定不移”地调控房地产市场。据该市国土房管局网站公告，决定取消原计划出让的12宗南站地块。公告未透露取消原因，《南方都市报》称是因开发商兴趣寥然，指出拍卖会在召开前3个小时被宣布取消。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐