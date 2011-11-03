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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 3日 星期四 09:01 BJT

德法要求希腊迅速就是否续留欧元区作出决定

德法周三向希腊施压,要求其迅速就是否欲留在欧元区作出决定,此前希腊决定就欧盟/国际货币基金组织(IMF)救援方案进行全民公投,引发全球市场恐慌. 法国总统萨科齐和德国总理默克尔邀请希腊总理帕潘德里欧与欧盟高级官员一道,在20国集团(G20)峰会召开前夕于戛纳进行紧急会谈.路透

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