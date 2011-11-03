版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 11月 3日 星期四 08:59 BJT

美联储调降美国GDP预估

美联储周三调降经济成长预估,上调失业率预估,并称正考虑购买更多抵押支持债券来刺激经济复苏. 九名美联储决策小组成员投票赞成维持政策稳定,一官员敦促立即推更多刺激措施,主席伯南克在会后记者会上表示,扩大购买抵押支持证券对扶助经济是一可行选项,并称仍在寻找其他途径,更清晰指引政策方向.路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐