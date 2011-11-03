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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 3日 星期四 09:10 BJT

奥巴马问鼎福布斯权力榜

据《福布斯》杂志日前出炉的年度权力榜显示，美国总统奥巴马成为2011年全球最具权力的人。基地组织头目本拉登和利比亚前领导人卡扎菲相继被杀後，奥巴马影响力迅速攀升。去年排名第一的中国国家主席胡锦涛现位列第三。德国总理默克尔位列第四，仍为全球最具权力女性。俄罗斯总理普京第二。路透

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